Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь
Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями України восени 2024 року є зміцнення позицій ЗСУ, а також захист цивільного населення від російської агресії
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Головне для нас зараз, на початку осені, - максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, - більше можливостей нашим воїнам на фронті", - заявив лідер України.
Зокрема, Зеленський виділив Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил, які потребують посилення позицій.
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- Від початку доби 7 вересня на російсько-українському фронті відбулося 183 бойове зіткнення, з них 44 атаки окупанти здійснили на Покровському напрямку та 47 - на Курахівському напрямку.
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