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Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь

Катерина Єсікова
8 вересня, 2024 неділя
20:30
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями України восени 2024 року є зміцнення позицій ЗСУ, а також захист цивільного населення від російської агресії

Зміст

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Головне для нас зараз, на початку осені, - максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, - більше можливостей нашим воїнам на фронті", - заявив лідер України.

Зокрема, Зеленський виділив Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил, які потребують посилення позицій.

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  • Від початку доби 7 вересня на російсько-українському фронті відбулося 183 бойове зіткнення, з них 44 атаки окупанти здійснили на Покровському напрямку та 47 - на Курахівському напрямку.
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
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