Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Головне для нас зараз, на початку осені, - максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, - більше можливостей нашим воїнам на фронті", - заявив лідер України.

Зокрема, Зеленський виділив Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил, які потребують посилення позицій.

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