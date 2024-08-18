Зеленський назвав основні завдання українських бійців на фронті

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом - знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи", - заявив Зеленський.

За його словами, все, що завдає втрат російській армії, їхній оборонці та їхній економіці, допомагає Україні не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії.

"Справедливий мир для України. Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань", - додав президент.