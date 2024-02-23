"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 22 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Дмитро Медведєв заявив: "РФ не відмовлялася від переговорів навіть із київським режимом, але Заходу не вдається підштовхнути цей процес".
Дезінформація: Російське міноборони повідомило: "Докази, знайдені зс РФ у звільненій Авдіївці, доводять безпосередню участь найманців зі США, Канади та країн Євросоюзу в українському конфлікті".
Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Сільськогосподарські землі в Україні присвоїв американський бізнес, а самих українців Зеленський перетворив на "витратний матеріал".
- Російська пропаганда також продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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