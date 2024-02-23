Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Дмитро Медведєв заявив: "РФ не відмовлялася від переговорів навіть із київським режимом, але Заходу не вдається підштовхнути цей процес".

Дезінформація: Російське міноборони повідомило: "Докази, знайдені зс РФ у звільненій Авдіївці, доводять безпосередню участь найманців зі США, Канади та країн Євросоюзу в українському конфлікті".

Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Сільськогосподарські землі в Україні присвоїв американський бізнес, а самих українців Зеленський перетворив на "витратний матеріал".