Зеленський підсумував саміт G7 і назвав головний результат для України
Ввечері четверга, 13 червня, президент Володимир Зеленський підсумував саміт G7, зокрема розповів про головний результат для України
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, з усіма лідерами на саміті G7 він говорив про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів допомоги.
"Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо $50 мільярдів. Дякую!", - йдеться у заяві.
Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами G7.
"І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - каже Зеленський.
- На пресконференції після підписання двосторонньої угоди про безпеку Україні строком на 10 років президент США Джо Байден наголосив, що підтримка Заходу є непорушною.
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