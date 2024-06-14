Зеленський підсумував саміт G7 і назвав головний результат для України

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, з усіма лідерами на саміті G7 він говорив про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів допомоги.

"Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. "Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо $50 мільярдів. Дякую!", - йдеться у заяві.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами G7.

"І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - каже Зеленський.