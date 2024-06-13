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Ексклюзив

На саміті G7 відбулися три потужні кроки, які демонструють Путіну - нас неможливо розділили, ми лишатимемося з Україною, - Байден

13 червня, 2024 четвер
22:24
Світ Джо Байден

На пресконференції після підписання двосторонньої угоди про безпеку Україні строком на 10 років президент США Джо Байден наголосив, що підтримка Заходу є непорушною

Зміст

Пресконференцію наживо транслювало Еспресо.

"Велика сімка досягла значного прогресу в питанні заморожених активів Російської Федерації в Європі та інших країнах світу. За два дні після початку повномасштабної агресії члени Великої сімки спільно працювали над замороженням $280 млрд фондів центробанку Російської Федерації. Мені надзвичайно приємно поділитися, що цього тижня Велика сімка узгодила план розблокування доходів від заморожених фондів і передачу їх на благо України. Це ще одне нагадування Путіну: ми не лише не відступаємо, ми стоїмо разом проти цієї незаконної агресії", - наголосив американський президент.

За словами Байдена, Сполучені Штати Америки посилюють тиск на Росію.

"Учора держскарбниця США дала чітко зрозуміти, що будь-який банк будь-де у світі, компанії, чи окремі особи несуть ризик санкцій щодо себе, якщо вони співпрацюватимуть з Росією. Ми додали близько 300 нових санкцій проти осіб чи компанії, які постачають Росії критичні для військового виробництва елементи, мікроелектроніку, машинне будівництво. Ми наклали санкції на енергетичні проєкти РФ у галузі нафти та газу. Путін розраховує на доходи від цих проєктів, а наші санкції руйнують його плани", - заявив він.

Президент США сказав, що підтримка Заходу є непорушною.

"На засіданні Великої сімки сьогодні ми говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китай, які надають Росії матеріали для воєнної машини, ми погодилися надалі спільно протидіяти цьому. Ми зробили три потужні кроки на цьому Саміті, які колективно демонструють Путіну - нас неможливо розділили й ми лишатимемося з Україною до її перемоги в цій війні", - підсумував Байден.

Що відомо про саміт G7

Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України. За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів та розбудова української системи ППО на основі західних комплексів.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.  

Сьогодні, 13 червня, президент України Володимир Зеленський та очільник США Джо Байден підписали двосторонню угоду про безпеку строком на 10 років.

Теги:
Президент США
Президент України
Джо Байден
Війна з Росією
США
Володимир Зеленський
допомога Україні
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