Зеленський підвищив Сирського у званні
Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Олександру Сирському присвоєно звання генерала
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Олександру Станіславовичу Сирському присвоєно військове звання генерала Указом Президента України №580/2024 від 23 серпня 2024 року, йдеться у повідомленні.
- Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти.
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