Зеленський планує у вересні представити план закінчення війни Байдену, Гарріс і Трампу

Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський зазначив, що у вересні планує представити план завершення війни президенту США, оскільки від нього залежить "успіх плану - дадуть нам те, що у цьому плані, чи не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде, або ні".

"Думаю, буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що один із напрямків плану, частина якого вже зроблена, - це Курщина. Другий напрямок - стратегічне місце України у безпековій інфраструктурі світу, третій - пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом, і четвертий напрямок - економічний.