"Зеленський поза законом, а мобілізація буде з 17 років": російські фейки і маніпуляції за 29 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 29 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 травня російська пропаганда запустила два фейки
Фейк: Проросійський TG-канал "Легитимный" поширив повідомлення: "Банкова спеціально видає повістки 17-річним, оскільки у планах знизити мобілізацію до 18 років".
"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Тобто мова йде лише про взяття на облік, а не мобілізацію", - наголошує Центр.
Маніпуляція: "Уповноважена з прав людини у РФ Москалькова заявила: "Обмін полоненими між Росією та Україною припинено вже кілька місяців через надумані вимоги Києва".
"Про які саме вимоги йдеться — омбудсманка очікувано не розповіла. Водночас саме обмін полоненими Росія використовує у гібридній війні проти України, намагаючись звинуватити українську владу у байдужості до своїх військових, що своєю чергою повинно викликати негативну реакцію серед населення. Робота над поверненням військовополонених з боку України ведеться щодня", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Вячеслав Володин" оприлюднив повідомлення: "Зеленський поза законом. В Україні криза влади. У президента Зеленського закінчився термін повноважень".
"Згідно з головним законом України — Конституцією України ч. 1 ст. 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України". Відповідно, усі розмови про "нелегітимність" президента — це спекуляції та спроби розхитати українське суспільство", - пояснили у ЦПД.
- 28 травня у Центрі протидії дезінформації наголосили, що заяви про нібито наступ ворога на Україну з території Білорусі несуть виключно інформаційну загрозу.
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