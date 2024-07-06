Зеленський сказав, скільки всього громадян Україна повернула з російського полону
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 53 обміни Україна вже повернула 3310 громадян із російського полону
Про це він повідомив у телеграм.
"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - написав президент.
Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх українських військових і цивільних, дорослих і дітей.
Він наголосив, що жоден із тих, хто поки що в російській неволі, не буде забутий й буде повернутий додому.
- 25 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
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