Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський: територіальні поступки Путіну приведуть війну в Європу

Зеленський: територіальні поступки Путіну приведуть війну в Європу

Катерина Ганжа
4 вересня, 2025 четвер
08:54
Володимир Зеленський

Територіальні поступки, на які українці не можуть погодитися, призведуть лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не стане сильною

Зміст

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Point.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - зазначив Зеленський.

На його думку, європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якщо б очільнику Кремля вдалося реалізувати свій первісний план захопити всю Україну.

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії", - наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що відстань між Москвою і Парижем становить менше ніж 3 000 кілометрів.

"Але ракети, які Росія сьогодні використовує проти України, мають радіус дії 2 500 кілометрів. Ми й самі маємо ракети з радіусом дії 3 000 кілометрів. І війна стимулює технологічний розвиток тут, в Європі, але також і в Росії. З таким технологічним розвитком вже не може бути ніяких віддалених воєн. Повірте мені, через два роки у росіян буде багато ракет – і у нас теж – з радіусом дії 5 000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому відношенні зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних засобів доставки", - відмітив Зеленський.

Він акцентував, що саме від долі України буде залежати, наскільки війна зачепить Європу, та де буде проходити її східний кордон.

"Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Як далеко ми дамо волю російським амбіціям?", - додав він.

  • Президент України Володимир Зеленський допускає можливість "корейського сценарію" для України після завершення війни з Росією. 
