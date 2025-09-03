"Все можливо": Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
Президент України Володимир Зеленський допускає можливість "корейського сценарію" для України після завершення війни з Росією
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Le Point.
Після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте Південна Корея змогла досягти процвітання.
"Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують", - зазначив Зеленський.
За його словами, доки характер керівництва Північної Кореї є незмінним, Південна Корея не буде повністю захищеною. Проте, країна має багато систем ППО, які гарантують її безпеку.
"Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", - наголосив Зеленський.
Він додав, що "ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом".
- Увечері 3 вересня, напередодні зустрічі "Коаліції охочих", президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни готові надати безпекові гарантії Україні того дня, коли буде підписано мирну угоду.
