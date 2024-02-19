Зеленський відвідав військових на Куп'янському напрямку і вручив їм нагороди

Про це він написав у соцмережах.

Під час поїздки на Харківщину президент побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська.

"Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь - бути з нашими захисниками", - зазначив Зеленський.

Лідер держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

Він вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку. Крім того, захисники отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II–III ступенів.

"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!", - наголосив президент України.