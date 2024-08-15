Зеленський вніс законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ
Відповідний законопроєкт №11483 з'явився на сайті Верховної ради з позначкою "невідкладний".
Законопроєкт передбачає поширення закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" на військових ЗСУ, військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, які служать не лише в Україні, а й виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території РФ "під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України".
У пропонованій редакції під сферу дії закону пропонують також включити розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
- Раніше Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити низку рішень, зокрема надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.02Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе