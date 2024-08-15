Зеленський вніс законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ

Відповідний законопроєкт №11483 з'явився на сайті Верховної ради з позначкою "невідкладний".

Законопроєкт передбачає поширення закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" на військових ЗСУ, військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, які служать не лише в Україні, а й виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території РФ "під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України".

У пропонованій редакції під сферу дії закону пропонують також включити розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.