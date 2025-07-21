Зеленський закликав ЄС і НАТО активізувати фінансування для України: потрібні кошти на дрони й мотивацію військових

Про це він написав у телеграм.

За його словами, ЄС вже відкрив можливість отримання 150 мільярдів євро, які країни-члени можуть залучити під зобов’язання і передати Україні, однак наразі ця ініціатива не реалізована на практиці.

"Вже 10 країн готові брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли і передали нам", – підкреслив президент.

Зеленський закликав західних партнерів не зволікати з реалізацією фінансових рішень, адже це критично важливо зараз, у момент активної боротьби.

Також глава держави озвучив ідею додаткового фінансування української армії з боку НАТО — зокрема для забезпечення матеріальної мотивації військових.

"Наші воїни захищають країну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо: нам потрібна фінансова мотивація – додаткова – для української армії", – пояснив він.

Президент наголосив, що дві ключові потреби — це кошти на дрони та на підтримку військовослужбовців. Саме на них, за його словами, слід зосередити зусилля міжнародних партнерів.