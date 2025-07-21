Зеленський закликав ЄС і НАТО активізувати фінансування для України: потрібні кошти на дрони й мотивацію військових
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу та НАТО, зокрема у рамках нової оборонної цілі, проголошеної після Гаазького саміту
Про це він написав у телеграм.
За його словами, ЄС вже відкрив можливість отримання 150 мільярдів євро, які країни-члени можуть залучити під зобов’язання і передати Україні, однак наразі ця ініціатива не реалізована на практиці.
"Вже 10 країн готові брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли і передали нам", – підкреслив президент.
Зеленський закликав західних партнерів не зволікати з реалізацією фінансових рішень, адже це критично важливо зараз, у момент активної боротьби.
Також глава держави озвучив ідею додаткового фінансування української армії з боку НАТО — зокрема для забезпечення матеріальної мотивації військових.
"Наші воїни захищають країну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо: нам потрібна фінансова мотивація – додаткова – для української армії", – пояснив він.
Президент наголосив, що дві ключові потреби — це кошти на дрони та на підтримку військовослужбовців. Саме на них, за його словами, слід зосередити зусилля міжнародних партнерів.
- До закупівлі американської зброї для України в межах домовленості США та НАТО нині доєдналися 7 європейських держав та Канада.
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