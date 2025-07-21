Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський закликав ЄС і НАТО активізувати фінансування для України: потрібні кошти на дрони й мотивацію військових

Зеленський закликав ЄС і НАТО активізувати фінансування для України: потрібні кошти на дрони й мотивацію військових

Ксенія Золотова
21 липня, 2025 понедiлок
22:40
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу та НАТО, зокрема у рамках нової оборонної цілі, проголошеної після Гаазького саміту

Зміст

Про це він написав у телеграм.

За його словами, ЄС вже відкрив можливість отримання 150 мільярдів євро, які країни-члени можуть залучити під зобов’язання і передати Україні, однак наразі ця ініціатива не реалізована на практиці.

"Вже 10 країн готові брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли і передали нам", – підкреслив президент.

Зеленський закликав західних партнерів не зволікати з реалізацією фінансових рішень, адже це критично важливо зараз, у момент активної боротьби.

Також глава держави озвучив ідею додаткового фінансування української армії з боку НАТО — зокрема для забезпечення матеріальної мотивації військових.

"Наші воїни захищають країну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо: нам потрібна фінансова мотивація – додаткова – для української армії", – пояснив він.

Президент наголосив, що дві ключові потреби — це кошти на дрони та на підтримку військовослужбовців. Саме на них, за його словами, слід зосередити зусилля міжнародних партнерів.

  • До закупівлі американської зброї для України в межах домовленості США та НАТО нині доєдналися 7 європейських держав та Канада.

 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
ЄС
зброя
військові
Володимир Зеленський
безпілотник
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
Торт "Наполеон"
Автор Крістіна Слончак
17 липня, 2025 четвер
Торт "Наполеон" на сковороді: легкий варіант без випікання
Анатолій Хостікоєв у виставі "Незрівнянна"
Автор Євген Козярін
21 липня, 2025 понедiлок
"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
БТР Patria 6×6
Автор Роман Яворський
20 липня, 2025 неділя
Ними озброюється вся Європа: що відомо про бронетранспортери Patria 6x6, які Латвія передала Україні
Київ
+21.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
21 липня
23:31
новини Львівщини
Росіяни атакували дронами Сумщину: постраждали четверо людей, серед них 5-річний хлопчик
23:04
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Глава МЗС Франції Барро в Києві: Україна та Франція готуються укласти угоду про стратегічне партнерство
22:28
Оновлено
Володимир Зеленський
РНБО запровадила мораторій на перевірки та будь-яке втручання державних структур у бізнес, - Зеленський
22:24
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Путін здурів на темі "шахедів": Зеленський заявив, що потрібно знищити російську логістику
21:54
Оновлено
Валерій Гергієв
В Італії скасували концерт друга Путіна, диригента Валерія Гергієва
21:35
Оновлено
СБУ та Офіс генпрокурора провели обшуки у детективів НАБУ й САП. Посли ЄС та G7 відреагували
21:28
Ексклюзив
Андрій Шкіль
Головні деструктори санкцій ЄС нейтралізовані, - політоглядач Шкіль
21:18
Ексклюзив
літак США
США чітко вказують, хто буде головним у Європі: Таран про розміщення ядерної зброї у Великій Британії
21:13
Оновлено
Ramstein Рамштайн
ППО, дрони, снаряди: Шмигаль розповів про ключові рішення партнерів України на засіданні "Рамштайн"
20:49
Ексклюзив
Пентагон
Стратегія України може полягати в тому, щоб підлаштуватися під нову військову доктрину США, - експерт-міжнародник Несвітайлов
20:46
Оновлено
переговори у Стамбулі 16.05.2025
Зустріч з російською стороною у Туреччині планується 23 липня, - Зеленський
20:01
Володимир Зеленський
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав перші держави, з якими домовлятиметься про його реалізацію
20:01
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китаю потрібна напівдохла економіка РФ: Огризко про роль КНР у війні Росії проти України
20:01
OPINION
блог Олексій Мустафін
Напій "золотої доби"
19:43
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган заявив про готовність Туреччини стати членом ЄС
19:38
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
Булили в російській школі через національність: Україна повернула підлітка, якого росіяни викрали з Маріуполя
19:37
Ексклюзив
шахед
"Шахеди" для РФ стали основним засобом доставки вибухівки, - Defence Express
19:28
Сергій Рахманін
Нардеп Рахманін пояснив, чому вважає приєднання Мінстратегпрому до Міноборони "не дуже вдалою ідеєю"
19:18
Оновлено
Шевченківський район, ЖК Львівський квартал
РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у Києві є загиблий, в Івано-Франківську - поранені, у Харкові – пожежі й руйнування
19:11
повернення українських військовополонених
В Україні тестують новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти: перші результати
19:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Не два, а п'ять Patriot для України: Висоцька про зустріч "Рамштайн"
18:59
санкції
Британія запровадила санкції проти 135 суден тіньового флоту РФ та знизила граничну ціну на російську нафту
18:24
на фото Денис Шмигаль
"Знає, як працює система": член оборонного комітету ВР Рахманін про Шмигаля на посаді міністра оборони
18:16
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це гра в переговори на тлі знищення України: Огризко про нову зустріч із РФ у Стамбулі
18:13
Джеймс Кемерон
Джеймс Кемерон працює над 3D-фільмом для Біллі Айліш
18:09
Огляд
Китай, Тайвань, протистояння
Між риторикою і ракетами: як загострюються стосунки Китаю і Тайваню
18:01
OPINION
Духовно і фізично УПЦ=РПЦ=ФСБ
17:48
Збірна України
Стало відомо, де Україна прийматиме Францію на старті відбору ЧС-2026
17:45
Ексклюзив
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Найімовірніше, Макрон орієнтується на подальшу кар’єру в структурах ЄС або НАТО, - журналістка Лазарєва
17:42
Ексклюзив
на фото: Ільхам Алієв
Факту присутності турецьких військ в Азербайджані буде достатньо, щоб Росія поводилася дуже обережно, - експерт-міжнародник Семиволос
17:42
Дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км, - Федоров
17:34
Росіяни обстріляли будівлю театру в Херсоні
17:31
Федір Веніславський
В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК: нардеп Веніславський розповів, що для цього потрібно
17:30
Україна планує відкрити 4 посольства до кінця 2025 року та знизити дипприсутність на Кубі, - Сибіга
17:25
Ексклюзив
грузія
"Щодня починаємо більше бути схожими на Північну Корею": активістка Кахіані про євроінтеграцію Грузії
17:18
постер фільму "Супермен"
Режисер Джеймс Ґанн зізнався, як жахливо було повідомляти Генрі Кавіллу, що він не гратиме Супермена
17:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Вінниці помер один із працівників заводу, який РФ атакувала 16 липня
17:10
Інтерв’ю
Обмін полоненими
Кожен обмін - це спецоперація, кожен обмін - ризик: речник КШППВ
17:10
Зеленський назвав пріоритети для української дипломатії: дрони, санкції, інтеграція з ЄС і НАТО, повернення дітей і полонених, потреби українців за кордоном
16:59
PR
Український модуль в центрі Риму: як САВВАТС і Укрпошта показали готове рішення відновлення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV