Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків

Про це він сказав 3 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом, передає LB.UA.

Зеленський також нагадав, що засудження міжнародною спільнотою російських ударів по цивільних аж ніяк не привело до зменшення кількості обстрілів.

"Для того щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без води, без світла, треба, напевно, приїжджати дивитися, а потім щось засуджувати або не засуджувати. Розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – сказав він.

На його думку, партнери мають навпаки підтримувати позицію України, яка прагне завдавати ударів у відповідь.

У березні американські ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту.

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