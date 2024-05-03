Зеленський заявив, що Україна перебуває перед новим етапом війни

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з воїнами-прикордонниками в Хмельницькому.

"Зараз ми перед новим етапом у війні. Окупант готується до спроб розширення наступальних дій. І ми всі разом маємо зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум", - йдеться у заяві президента України.

За словами Зеленського, ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати.