Зеленський: ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Сумській області Збройні Сили звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок, а у двох точках вийшли на кордон з Росією
Про це він сказав під час спілкування з журналістами 12 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський", - заявив Зеленський.
Він також додав, що українські війська зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох прикордонних населених пунктів.
Окрім того, за словами президента, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області, а також просунулися на один кілометр вглиб позицій ворога на Луганщині.
