Зеленський: ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 12 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський", - заявив Зеленський.

Він також додав, що українські війська зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох прикордонних населених пунктів.

Окрім того, за словами президента, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області, а також просунулися на один кілометр вглиб позицій ворога на Луганщині.