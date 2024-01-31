Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що нові керовані боєприпаси GLSDB мають багатофункціональне призначення
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"GLSDB - це високоточний боєприпас, який отримає українська армія для використання зі стандартних пускових установок HIMARS або MLRS. Це нова керована далекобійна ракета, яка поєднує в собі керовану авіаційну бомбу з крильцями й стартовий двигун від наявних старих систем. Ця система має дальність 150 км, і тепер у нас в арсеналі буде дві далекобійні системи. У порівнянні з HIMARS вона є більш потужною й більш точною. Має вагу бойової частини 90 кг, що є в 4 рази більше, ніж боєприпаси GMLRS, які ми зараз використовуємо", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, ракета GLSDB є фактично невразливою, тому що має захист від систем ворожого РЕБ.
"Вона летить, як керована крилата ракета по складній траєкторії, і збити її дуже складно. Головною інтригою залишається питання кількості переданих боєприпасів. Ці нові керовані боєприпаси мають потужну бойову частину, і можуть використовуватися для знищення бункерів, для знищення РЛС, ЗРК. З огляду на точність, вони мають багатофункціональне призначення. Цілі для них однозначно знайдуться", - наголосив Згурець.
- Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив інформацію про те, що Україна отримає партію високоточних бомб великої дальності GLSDB від компанії Boeing.
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