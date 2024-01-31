Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"GLSDB - це високоточний боєприпас, який отримає українська армія для використання зі стандартних пускових установок HIMARS або MLRS. Це нова керована далекобійна ракета, яка поєднує в собі керовану авіаційну бомбу з крильцями й стартовий двигун від наявних старих систем. Ця система має дальність 150 км, і тепер у нас в арсеналі буде дві далекобійні системи. У порівнянні з HIMARS вона є більш потужною й більш точною. Має вагу бойової частини 90 кг, що є в 4 рази більше, ніж боєприпаси GMLRS, які ми зараз використовуємо", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, ракета GLSDB є фактично невразливою, тому що має захист від систем ворожого РЕБ.

"Вона летить, як керована крилата ракета по складній траєкторії, і збити її дуже складно. Головною інтригою залишається питання кількості переданих боєприпасів. Ці нові керовані боєприпаси мають потужну бойову частину, і можуть використовуватися для знищення бункерів, для знищення РЛС, ЗРК. З огляду на точність, вони мають багатофункціональне призначення. Цілі для них однозначно знайдуться", - наголосив Згурець.