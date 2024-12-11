Згурець: вирішальне значення на полі бою має ефективна система управління, а не кількість особового складу та зброї

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про ОТУ "Донецьк", то звісно, що всі бачили заяви Юрія Бутусова, коли він наводив приклади недостатньо ефективного керівництва та ручного керування обороною через голови командирів. Тому, вчорашня заява командира батальйону "Вовки Да Вінчі" є досить серйозною та тривожною заявою. Оскільки ефективна система управління часом має вирішальне значення в ситуації на лінії фронту. Не кількість особового складу та зброї, а саме оцінювати ситуацію, ставити реальні завдання підрозділам й створювати лінію оборони, яка відповідає потребам тої чи іншої ділянки", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що ситуація з ОТУ "Донецьк" віддзеркалює негативні тенденції системи управління на окремих ділянках фронту. Саме тому така система має бути змінена, щоб позитивно впливати на поле бою.

"Саме тому заява командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова має стати суттєвим поштовхом до змін. Оскільки нещодавно відбулась Ставка верховного головнокомандувача, за підсумками якої президент Зеленський заявив, що вони ухвалили ряд кадрових рішень. Гадаю, що окремі особи не можуть забезпечити масштабні зміни. Це має бути стала робота з системою управління, яка по певних ділянках має суттєві вади. Ситуація з ОТУ "Донецьк" і є віддзеркаленням усіх негативних моментів, коли навіть командири вимушені про це говорити. Тому я вимушений підтримувати цей критичний тон, бо без медійного втручання часом процес відбувається занадто повільно", - додав він.