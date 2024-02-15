"Життя продовжується": депутат Запорізької облради Ашурбеков розкрив деталі життя прифронтового Оріхова
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів про життя людей в місті Оріхів та селі Мала Токмачка, які перебувають під обстрілами ворога ледь не щодня
Про це він розповів в ранковому етері Еспресо.
На запитання, чи став Оріхів після множинних обстрілів ворога містом-привидом, як Бахмут чи Авдіївка, депутат сказав: "Я думаю, що ситуація трошки краща. В Оріхові залишається проживати ще близько 900 людей - це менше ніж 10%. Функціонують навіть комунальні служби, попри те, що зруйнована більшість інфраструктури, все ж таки місцева військова адміністрація продовжує підтримувати життя, продовжують працювати міжнародні гуманітарні організації".
За його словами така сама ситуація і в селі Мала Токмачка: "Тобто практично на відстані 0,10 км від лінії зіткнення життя ще продовжується наскільки це можливо в цих умовах".
Водночас ворог щодня робить намагання просунутися в районі Роботиного та Новопрокопівки.
"Я б хотів прокоментувати це скупчення. Звісно воно потребує від нас великої уваги й концентрації, проте згадаймо, що декілька місяців тому вже був російський наступ і також витримали Збройні Сили України. Тому для нас це тільки сигнали, що ми повинні більше концентруватися, але не піддаватися паніці", - пояснив Ашурбеков.
- Уранці вівторка, 2 січня, російські окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок обстрілу зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, поранено літню жінку.
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