Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є постраждала
Уранці вівторка, 2 січня, російські окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок обстрілу зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, поранено літню жінку
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що о 09:30 росіяни завдали два авіаудари по Оріхову, випустивши керовані бомби.
У результаті російського удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд.
За словами голови ОВА, з пораненнями до лікарні доставили жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.
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