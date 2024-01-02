Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є постраждала

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що о 09:30 росіяни завдали два авіаудари по Оріхову, випустивши керовані бомби.

У результаті російського удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд.

За словами голови ОВА, з пораненнями до лікарні доставили жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку.