"Жоден дрон не долетів до бронеавтомобіля "Новатор-2": заступник гендиректора компанії KVERTUS Чернюк розповів про випробування нової системи РЕБ

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ми зараз активно співпрацюємо з компанією "Українська бронетехніка". Ми почали встановлювати наш засіб РЕБ Kraken Counter FPV на бронеавтомобіль "Новатор-2". З вересня також плануємо інтегрувати наші засіб всередину "Новатора-2". Тобто, фактично будемо монтувати засіб РЕБ ще на етапі виробництва бронеавтомобіля. Наша компанія вже має позитивні відгуки з фронту від наших військових. Також напередодні ми провели випробування системи РЕБ й жоден дрон, який намагався долетіти до бронеавтомобіля, не досяг успішного результату. Всі дрони попадали до бронеавтомобіля", - розповів Чернюк.

Заступник гендиректора компанії наголосив, що виробництво засобів РЕБ щомісяця збільшується.

"Наша компанія не тільки встигає виконувати замовлення на засоби РЕБ, а й планує масштабувати виробництво. Щомісяця ми збільшуємо виробництво таких систем. Зокрема, у 2023 році ми могли виготовити до 1000 засобів щомісяця, то зараз ми готові й маємо потужності для виробництва 5-10 тис. засобів кожного місяця", - додав він.