"Жодна зі сторін не сказала неправду": Defence Express про те, коли Україна отримає обіцяні Patriot

Цю інформацію прокоментував військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"За великим рахунком тут жодна зі сторін не сказала неправду, тільки питання в тому, яку частину правди вони повідомили. Коли ми з вами обговорювали заяву Гегсета і Пісторіуса, то вони оперували поняттями про те, що є системи Patriot, які можна передати відносно швидко. Тому що, якщо брати, наприклад, приклад у Швейцарії, вона свої системи навіть за контрактними сроками мала би чекати шість років. От вони там, видно, мислять все рівно мірками мирного часу, а не те, що вони треба на вчора, тому Гегсет і Пісторіус по-своєму не збрехали. З іншої сторони, це німецьке видання, яке пише про весну 2026 року, воно теж є точними в інформації, ну чисто тому, що перша батарея ЗРК Patriot, яка виготовлялася контрактом до Швейцарії, тепер перекочують нам, нам вона матеріалізується не раніше весни 2026 року", - сказав він.

Іван Киричевський зауважив, що з боку України потрібна наполегливіша робота щодо отримання систем Patriot.

"Ми трохи опинилися в ситуації, коли нам прозвучала якась неправдива політична заява, що мовляв "Тижні". Ну, може, якщо хтось із них мав на увазі, що, наприклад, половина року - це 25 тижнів, то так, тижні. Але, знаєте, якось міряти отак от строки поставки, це дуже якось підступно. З іншої сторони це все рівно повертає заодно до того питання, яке ми з вами обговорювали, що тоді, значить, з нашої сторони треба якась більша і наполегливіша ініціатива, аніж просто чекати, коли ті системи прийдуть, ну і бідкатись, розводити руками, що їх не буде", - зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що відсутність необхідної кількості систем Patriot зберігає ситуацію, коли в Україна є цілі неприкриті регіони.

"Ну тому що чим менше Patriot, тим, відповідно, досі зберігатиметься ситуація, коли у нас є цілі райони і регіони в Україні, які не прикриваються такими системами, в тому числі від балістичних ракет. І це відповідно буде створювати і відповідні втрати серед військових, серед цивільних, по інфраструктурі. Бо в нас якось сформувалося таке напівмагічне мислення, мовляв, що, якщо просто не проводити збори масові якісь, або просто не збирати людей на військових об'єктах або на навчальних центрах, то, мовляв, росіяни не будуть бити балістикою. Але проблема в тому, що росіяни б'ють балістикою всюди, де ми не можемо її прикрити. І тут, знаєте, навіть якщо всіх по одному розставляй, на жаль, росіяни туди будуть бити. Ось ціна того, що нам доведеться Patriot чекати до весни 2026 року", - зауважив Іван Киричевський.