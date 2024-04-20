Журналістам заборонено було знімати Херсон та область, - медійник Нікітенко про відсторонення Гуменюк
Відсторонення Наталії Гуменюк з посади начальниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня викликало обговорення серед журналістів та експертів. Основною причиною, за словами головного редактора "Мост" Сергія Нікітенка, стала інформаційна ізоляція Херсона
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Очевидно, що ініціаторами були не місцеві журналісти, хоча вони теж потерпали від її діяльності. На останній пресконференції в Херсоні з в.о. міністра культури херсонські журналісти задавали просто в лоб питання: скільки ми будемо терпіти це свавілля, чому ми програємо південь фактично інформаційно через те, що якась одна людина вирішила, що тільки вона може комунікувати питання півдня в телевізорі. Очевидно, що дуже незадоволені були воєнкори, які об'їздили весь фронт, тобто люди попрацювали на Донбасі в гарячих точках, на Запоріжжі, в Харкові, на Харківщині, Сумщині, скрізь і тільки одне місто в Україні, де не можна нікому з журналістів працювати, - це Херсон", - розповідає головний редактор видання "Мост".
Нікітенко припускає, що це було пов'язано з інформаційною політикою Наталії Гуменюк.
"Очевидно, що журналісти були незадоволені й постійно про це казали, це ж не перший раз, на моїй пам'яті вже третій чи четвертий раз, коли журналісти кажуть, що не можемо показувати, що відбувається в Херсоні, на Херсонщині. Одна справа, коли я в ефірі розповідаю про обстріли, а інша - коли результати цих обстрілів бачить світова спільнота, їх має бачити весь світ. Бо в нас Херсон взагалі випав з інформаційної повістки дуже сильно, - пояснює медійник.
Доходить вже просто до смішного, коли військові мають якісь списки неугодних журналістів та пересилають в месенджері начальникам військових адміністрацій, з ким не можна спілкуватися. І це не тому, що ці люди щось порушили, а тому, що вони незручні там для когось. Якщо ми не розповідаємо світу про те, що відбувається на Херсонщині, про це розповідають росіяни, вони тут у виграшній позиції. Я розумію, що в тому числі й через це було прийнято рішення її усунути".
Що передувало
Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.
Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів указаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.
19 квітня Генеральний штаб України провів ротаційні заходи щодо начальниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Наталії Гуменюк. У Генштабі наголосили, що наразі триває відбір відповідного фахівця на цю посаду.
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