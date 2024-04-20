Журналістам заборонено було знімати Херсон та область, - медійник Нікітенко про відсторонення Гуменюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Очевидно, що ініціаторами були не місцеві журналісти, хоча вони теж потерпали від її діяльності. На останній пресконференції в Херсоні з в.о. міністра культури херсонські журналісти задавали просто в лоб питання: скільки ми будемо терпіти це свавілля, чому ми програємо південь фактично інформаційно через те, що якась одна людина вирішила, що тільки вона може комунікувати питання півдня в телевізорі. Очевидно, що дуже незадоволені були воєнкори, які об'їздили весь фронт, тобто люди попрацювали на Донбасі в гарячих точках, на Запоріжжі, в Харкові, на Харківщині, Сумщині, скрізь і тільки одне місто в Україні, де не можна нікому з журналістів працювати, - це Херсон", - розповідає головний редактор видання "Мост".

Нікітенко припускає, що це було пов'язано з інформаційною політикою Наталії Гуменюк.

"Очевидно, що журналісти були незадоволені й постійно про це казали, це ж не перший раз, на моїй пам'яті вже третій чи четвертий раз, коли журналісти кажуть, що не можемо показувати, що відбувається в Херсоні, на Херсонщині. Одна справа, коли я в ефірі розповідаю про обстріли, а інша - коли результати цих обстрілів бачить світова спільнота, їх має бачити весь світ. Бо в нас Херсон взагалі випав з інформаційної повістки дуже сильно, - пояснює медійник.

Доходить вже просто до смішного, коли військові мають якісь списки неугодних журналістів та пересилають в месенджері начальникам військових адміністрацій, з ким не можна спілкуватися. І це не тому, що ці люди щось порушили, а тому, що вони незручні там для когось. Якщо ми не розповідаємо світу про те, що відбувається на Херсонщині, про це розповідають росіяни, вони тут у виграшній позиції. Я розумію, що в тому числі й через це було прийнято рішення її усунути".

Що передувало

Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.

Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів указаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

19 квітня Генеральний штаб України провів ротаційні заходи щодо начальниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Наталії Гуменюк. У Генштабі наголосили, що наразі триває відбір відповідного фахівця на цю посаду.