Зі стратегією поки проблеми, але "кінь вже трохи повалявся": Гудименко про об'єднання ДОТ і АОЗ

Про це член Громадської антикорупційної Ради при МО Юрій Гудименко розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

"Із 1 січня ДОТ має фактично перестати існувати, а натомість вже запрацює Агенція оборонних закупівель. Поступові кроки для цього відбуваються, вони частково йдуть, – пояснює Гудименко. – Дуже важливе невирішене питання – про наглядову раду, тому що їх дві, а з них треба зробити одну. Законодавство говорить, що має бути конкурс. А часу залишилось небагато. Конкурс проводити, здається, треба. Але, поки вони не вирішать скільки там має бути людей, то конкурс провести не можна, тому що незрозуміло, на яку кількість його проводити. Плюс, звичайно, що ці люди отримують зарплату. Ця зарплата має включатися в бюджет на наступний рік і так далі. Тут є такий вислів: "кінь не валявся". Тут кінь валявся. Тут він повалявся вже так приблизно якийсь час, але цей кінь поки що не дійшов до конкретних висновків щодо наглядової ради і, відповідно, процес ще проговорюється і кінь продовжує потихеньку валятися".

Разом із тим, за словами Юрія Гудименка, із однією повноцінною стратегією для роботи Агенції оборонних закупівель наразі є певні проблеми.

"Ця агенція буде закуповувати для всіх. Але тоді, оскільки там буде вже не тільки мінобронівський, не тільки ЗСУ, там вже буде і МВС, буде десь Мінцифри, буде окремо СБУ – то тоді воно має передатись з Міноборони до Кабінету Міністрів. І там буде бюджет космічний. Там бюджет на нинішні цифри буде десь трильйон, – каже Гудименко. – Але тоді треба, щоб хтось поставив собі в голові таку стратегію, щоб ця стратегія потрапила на папір, щоб цей папір був підписаний, затверджений, щоб ми всі зрозуміли: ага, тепер кожна наша дія має бути прив'язана до стратегії. Вона не має бути відірваною, вона не має бути окремою. Ми йдемо стратегічно отуди. Зі стратегією поки проблеми. Проблеми у нас як у держави".