В АОЗ пояснили, як відбуватиметься об’єднання з ДОТ: без скорочень і за єдиною структурою

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко з посиланням на слова Нікітенка.

"На першому етапі ми плануємо органічне об’єднання. Звичайно, деякі департаменти будуть "схлопуватися", але згідно з компетенцією і навичками кожному співробітнику буде знайдено місце в іншому відділі чи департаменті", – зазначив Нікітенко.



За його словами, обидві структури вже працюють за подібною організаційною моделлю, тож об’єднання відбудеться без проблем.



"Ми вже працюємо за однаковою структурою. Вона буде просто синхронізована, і в результаті залишиться єдина система. Буде виробничий блок — від контрактування до відвантаження, програмні директори АОЗ і ДОТ (зокрема ПММ та боєприпаси), а також допоміжні департаменти: IT, комунікації, бухгалтерія, фінанси", — пояснив він.



Основна реорганізація, за словами Нікітенка, зосереджена на чотирьох ключових напрямках: юридичних змінах, утриманні оновленої структури, визначенні функцій та уніфікації стандартів операційних процедур.