В АОЗ пояснили, як відбуватиметься об’єднання з ДОТ: без скорочень і за єдиною структурою
Директор з операційної діяльності Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Нікіта Нікітенко заявив, що під час об’єднання АОЗ та Департаменту оборонних технологій (ДОТ) звільнень або скорочень персоналу не планується
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко з посиланням на слова Нікітенка.
"На першому етапі ми плануємо органічне об’єднання. Звичайно, деякі департаменти будуть "схлопуватися", але згідно з компетенцією і навичками кожному співробітнику буде знайдено місце в іншому відділі чи департаменті", – зазначив Нікітенко.
За його словами, обидві структури вже працюють за подібною організаційною моделлю, тож об’єднання відбудеться без проблем.
"Ми вже працюємо за однаковою структурою. Вона буде просто синхронізована, і в результаті залишиться єдина система. Буде виробничий блок — від контрактування до відвантаження, програмні директори АОЗ і ДОТ (зокрема ПММ та боєприпаси), а також допоміжні департаменти: IT, комунікації, бухгалтерія, фінанси", — пояснив він.
Основна реорганізація, за словами Нікітенка, зосереджена на чотирьох ключових напрямках: юридичних змінах, утриманні оновленої структури, визначенні функцій та уніфікації стандартів операційних процедур.
- 2 травня керівники АОЗ заявили, що об’єднання з ДОТ не несе критичних ризиків, але потребуватиме злагодження юридичних процедур і внутрішньої культури.
