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Війна з Росією: хроніка
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"Злочинець не повинен виграти від цієї війни", - Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи

Юлія Лаврук
24 жовтня, 2024 четвер
12:36
Війна з Росією Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи у Ризі, де наголосив на важливості посилювати позиції України та змусити Росію до дипломатії

Зміст

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, якщо країни будуть успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світ захистить міжнародне право.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції", - додав Зеленський.

Президент також нагадав про План перемоги та зазначив, що коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, Росію побачать на Саміті миру.

Також Володимир Зеленський зазначив, що Статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну, та зауважив, що "сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані".

"Зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН", - сказав президент.

  • Країни-лідери БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту, в якій, зокрема, згадали про "національні позиції щодо ситуації в Україні". В українському МЗС відреагували.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Латвія
ООН
Президент України
Володимир Зеленський
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