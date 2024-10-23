В одному з пунктів декларації саміту БРІКС згадали про Україну: в МЗС відреагували

Про це йдеться в тексті декларації.

"Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, окреслені на відповідних форумах, включно з Радбезом ООН і Генасамблеєю ООН", - йдеться в тексті декларації.

Країни - учасниці БРІКС зазначили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН "у всій їхній повноті та взаємопов'язаності".

"Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції про посередництво і добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу і дипломатії", - додали в пункті декларації.

Реакція МЗС України

У МЗС України відреагували на пункт декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений Україні. Там зазначили, що цей текст "фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку".

"Декларація продемонструвала, що БРІКС як об'єднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це пов'язано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в заяві", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України.

Про БРІКС

У Казані 22 жовтня стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн. Російські пропагандисти писали, що країни-учасниці БРІКС узгодили "формулювання" щодо України. Помічник Володимира Путіна, Юрій Ушаков анонсував, що це "формулювання" увійде до підсумкової декларації саміту.

Зазначимо, що Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Створення БРІКС ініціювала Росія.

Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.