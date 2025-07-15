"Зміна тактики, не стратегії": Безсмертний щодо позиції Трампа

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

"Щодо останніх заяв Трампа про допомогу Україні та 50 днів на укладання мирної угоди, то треба чітко зазначити, що це зміна тактики, не стратегії. Щодо стратегії, то вже і держсекретар Марко Рубіо сказав, що метою Трампа є переговори. А в цьому випадку кроки, які зроблені, - інструмент тиску на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Нині є розбіг думок, починаючи від видання Politico, яке каже, що Трамп і нині вважає, що у цій війні Росія домінує, тому єдиний спосіб – переговори. А далі те, що ми чули й раніше від Трампа та його оточення, і це друга позиція, на яку треба звернути увагу", - зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, наступний момент, який не слід упускати з уваги, - розмова Зеленського та Трампа, президент України подякував Німеччині, Норвегії, а це означає, що дві батареї Patriot прийдуть, за які проплатить Німеччина, та чотири, що ховаються за словом "Норвегія". Це так званий Норвезький формат, до якого входять Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Велика Британія. Тобто за результатом мова йде про шість батарей, які за експортною ціною і будуть коштувати близько $10 млрд.

"Західні видання писали, що за розмовою також ховаються далекобійні інструменти, а це JASSM, десь в межах 400 км. Тут потрібні необхідні рішення, але видно, що це обговорювалося під час телефонної розмови Зеленського і Трампа. Бо цей пасаж Трампа щодо удару по Москві, очевидно, торкався потенційних можливостей, а, можливо, це спеціально було зроблено, щоб трохи нажахати. Також мова йшла і про ATACMS з дальністю 150-160 км, максимально до 300 км, що вже працювало за попередньою адміністрацією та й фрагментарно за нинішньої. Ще мова йшла про виконання президентських програм, які з минулого тижня відновлені. До цієї категорії можуть входити снаряди 155 калібру, бронетехніка та компоненти до неї, снайперські гвинтівки та ще деяка номенклатура", - прокоментував дипломат.

На його думку, низка відповідей є й у повідомленнях щодо змісту розмов генерала Кіта Келлога, президента Зеленського та вищого воєнно-політичного керівництва України. Слід звернути увагу на фрази про оборонні потреби України, спільне виробництво боєприпасів та безпілотників, закупівля США та розробка безпілотної авіації в Україні.

"Однак це тактичний інструмент, як довго він протягнеться, то про це говорити передчасно. Бо бачимо, що Трамп каже про підготовку санкцій, розхвалює закон Грема – Блюменталя, але явно, що він чекає і розраховує на цей закон, як на наступний інструмент чи інформаційний сигнал, щоб тиснути на Кремль. Слід зазначити, що риторика щодо Путіна особливо не змінюється, хоча в дечому змінюється оцінка. Загалом ситуацію можна змалювати так – Трамп тактику змінив чи міняє, але стратегічно кардинальних перемін не відбулося", - резюмував Безсмертний.