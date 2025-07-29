Знайти та повернути: у Києві триває акція на підтримку полонених і зниклих на Курському напрямку
У вівторок, 29 липня, у Києві відбулася акція-нагадування на підтримку українських захисників, які зникли безвісти або потрапили в полон під час бойових дій на Курському напрямку
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Захід ініціювали родичі військових разом із громадською організацією "Об'єднані Курщиною".
Учасники акції закликали не забувати про тих, хто досі не повернувся додому, і вимагали від держави активніших дій щодо їхнього повернення.
"Ми знаємо, що вони живі, і ми чекаємо на кожного. Не має значення — полон, безвісти чи засуджений. Ми добиваємося, щоб усі повернулися додому", — наголосила учасниця акції Юлія, дружина прикордонника, який зник на Курському напрямку.
За словами організаторів, ситуація з військовими саме цього напрямку є особливо складною: про багатьох із них майже нічого не відомо, а публічне обговорення теми — рідкісне.
Керівник секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко зазначив, що 80 військовослужбовців, які потрапили у російський полон на Курському напрямку, вже повернулися додому.
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав закон, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям загиблих у полоні військових незалежно від причини смерті.
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