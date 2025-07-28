Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військових

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозвернені.

"Я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв'язує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав президент.

У пояснювальній записці до закону " Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" вказано, що цей закон необхідно було прийняти для уточнення окремих норм, пов’язаних з регламентуванням виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям в період дії воєнного стану у разі їх загибелі під час перебування у полоні, а також в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, оскільки існував різний підхід уповноважених органів до визначення суми таких виплат.

Зокрема, існувала практика виплат 15 мільйонів гривень в разі смерті від поранення (контузії, травми, каліцтва), а в разі смерті військовослужбовців під час перебування в полоні, але в результаті захворювання – одноразова грошова допомога призначалася і виплачувалася у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Аналіз норм Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" показав, що військові у полоні вважаються такими, які продовжують проходити військову службу, відтак, вони мають право на однаковий рівень захисту, незалежно від причини смерті.

"Втім, сьогодні для захисту своїх прав на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) в полоні, вимушені звертатись за правовою допомогою та відстоювати свої права у судах, що є додатковою травмуючою обставиною для тих, хто втратив рідних. Запропоновані зміни дозволять встановити правову визначеність щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень військовослужбовцям, які загинули (померли) в полоні незалежно від причини загибелі (смерті)", - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, відповідно до закону було збільшено термін протягом якого можуть бути здійснені виплати одноразової грошової допомоги в разі отримання військовим поранення або захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особам, звільненим з військової служби, які частково втратили працездатність внаслідок зазначених причин. Цей термін збільшили з трьох місяців до одного року.