"Зруйнуємо російську армію зсередини": агенти "Атеш" проникли на службу в зс РФ

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Проукраїнські агенти вступили на військову службу в один із підрозділів армії РФ. Зараз вони проходять підготовку на полігоні в Нижньогородській області

"За кілька місяців вони реалізовуватимуть наші операції у штабах полків. А також передавати позиції російських військ у зоні бойових дій на окупованих українських теренах. Ми зруйнуємо російську армію зсередини!", - йдеться у повідомленні.