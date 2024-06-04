"Зруйнуємо російську армію зсередини": агенти "Атеш" проникли на службу в зс РФ
Станом на вівторок, 4 червня, відомо про агентів "Атеш", які проходять підготовку у військових частинах збройних сил Росії
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Проукраїнські агенти вступили на військову службу в один із підрозділів армії РФ. Зараз вони проходять підготовку на полігоні в Нижньогородській області
"За кілька місяців вони реалізовуватимуть наші операції у штабах полків. А також передавати позиції російських військ у зоні бойових дій на окупованих українських теренах. Ми зруйнуємо російську армію зсередини!", - йдеться у повідомленні.
- 2 червня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання комплексів радіоелектронної боротьби росіян у тимчасово окупованому Криму.
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