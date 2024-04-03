ЗСУ готові до відбиття повітряних атак з території Білорусі, - речник ПС Євлаш

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема ГУР та СБУ, довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні операції на території противника. Тому, якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір", - наголосив Євлаш.

За словами Євлаша, ЗСУ готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Ми маємо розуміти, що авіація як рід військ є високомобільною частиною армії, яка здатна швидко переміщатися на великі дистанції. Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі - удару по повітряних цілях ворога", - зауважив він.