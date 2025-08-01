"ЗСУ мінують тіла мертвих тварин на Харківському напрямку": ЦПД розвінчав фейк російської пропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Кремлівські медіа заявляють, що українські військові буцімто поміщають вибухівку, магнітні міни або рухові датчики у нутрощі котів і зайців, створюючи "пастки" для російських солдатів.

У ЦПД наголошують: ці твердження є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дискредитацію українських військових.

Насправді саме російські сили вже неодноразово застосовували подібні методи, мінуючи тіла тварин у лісосмугах, на полях та покинутих позиціях. Такі випадки були зафіксовані українськими захисниками — зокрема, використовувалися тушки зайців, яких скидались із дронів.

У Центрі підкреслюють, що поширення таких фейків є типовою тактикою кремля: перекладати відповідальність за власні воєнні злочини на ЗСУ та відволікати увагу від справжнього терору, який Росія здійснює в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.