"ЗСУ мінують тіла мертвих тварин на Харківському напрямку": ЦПД розвінчав фейк російської пропаганди
Російська пропаганда розповсюджує фейкову інформацію про те, що Збройні сили України нібито використовують тіла мертвих тварин для мінування на Харківському напрямку
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Кремлівські медіа заявляють, що українські військові буцімто поміщають вибухівку, магнітні міни або рухові датчики у нутрощі котів і зайців, створюючи "пастки" для російських солдатів.
У ЦПД наголошують: ці твердження є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дискредитацію українських військових.
Насправді саме російські сили вже неодноразово застосовували подібні методи, мінуючи тіла тварин у лісосмугах, на полях та покинутих позиціях. Такі випадки були зафіксовані українськими захисниками — зокрема, використовувалися тушки зайців, яких скидались із дронів.
У Центрі підкреслюють, що поширення таких фейків є типовою тактикою кремля: перекладати відповідальність за власні воєнні злочини на ЗСУ та відволікати увагу від справжнього терору, який Росія здійснює в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.
- Російська пропаганда за допомогою "міжнародного трибуналу з розслідування злочинів українських неонацистів" поширює фейки про нібито тортури над військовополоненими росіянами.
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