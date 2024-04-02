ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук
Депутат Київради, військовослужбовець Вадим Васильчук проаналізував ситуацію з підготовкою столиці до ймовірних загроз з боку РФ
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"На кордоні ведеться постійне відеоспостереження підрозділами прикордонників України, із застосуванням БПЛА. Відповідно, якщо ситуація зміниться, ми будемо чітко розуміти де є накопичення сил та засобів противника", - повідомив Васильчук.
За його словами, весь північний напрямок Києва перебуває під пильним захистом ЗСУ.
"Потужно посилили напрямок через Чорнобильську АЕС. Також, підготувавши фортифікаційні загородження, ЗСУ мають три різні лінії оборони, щоб столиця була в безпеці", - додав він.
- 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.
- 30 березня ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман припустив, що наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень.
- 31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна, тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе