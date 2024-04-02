ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"На кордоні ведеться постійне відеоспостереження підрозділами прикордонників України, із застосуванням БПЛА. Відповідно, якщо ситуація зміниться, ми будемо чітко розуміти де є накопичення сил та засобів противника", - повідомив Васильчук.

За його словами, весь північний напрямок Києва перебуває під пильним захистом ЗСУ.

"Потужно посилили напрямок через Чорнобильську АЕС. Також, підготувавши фортифікаційні загородження, ЗСУ мають три різні лінії оборони, щоб столиця була в безпеці", - додав він.