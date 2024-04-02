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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук

2 квітня, 2024 вiвторок
19:10
Війна з Росією Київ

Депутат Київради, військовослужбовець Вадим Васильчук проаналізував ситуацію з підготовкою столиці до ймовірних загроз з боку РФ

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо". 

"На кордоні ведеться постійне відеоспостереження підрозділами прикордонників України, із застосуванням БПЛА. Відповідно, якщо ситуація зміниться, ми будемо чітко розуміти де є накопичення сил та засобів противника", - повідомив Васильчук.

За його словами, весь північний напрямок Києва перебуває під пильним захистом ЗСУ. 

"Потужно посилили напрямок через Чорнобильську АЕС. Також, підготувавши фортифікаційні загородження, ЗСУ мають три різні лінії оборони, щоб столиця була в безпеці", - додав він.

  • 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.
  • 30 березня ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман припустив, що наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень.
  • 31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна, тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Київщина
ЗСУ
новини Києва
Військові новини
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