Повторний наступ росіян на Київ: Кличко зробив заяву
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна, тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ
Про це він розповів у інтерв’ю для BILD.
"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця - це серце країни”, - сказав він.
Тож очільник столиці не відкидає можливість нового наступу російської армії на Київ. Проте запевнив, що цього разу підготовка до таких подій значно вища.
"Але ми значно краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", - заявив Кличко.
Також він наголошує, що місту необхідна краща оборона неба: "Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!"
В матеріалі йдеться і про те, що Віталій Кличко відкидає будь-яку можливість перемовин із РФ, як пропонує лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютцених.
"Це неправильне ставлення, замість цього нам потрібна більша підтримка. Ми не віддамо Росії ніяких територій. Це не може бути компромісом", - наголосив мер Києва.
- 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.
- 30 березня ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман припустив, що наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень.
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