ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
У неділю, 26 жовтня 2025 року, 14 окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ завдав ударів по греблі розташованого на території країни-агресорки Білгородського водосховища з метою погіршення та ускладненні становища армії РФ поблизу кордону х Харківщиною
Інформація про це з'явилася на офіційному ТГ-каналі полку, а також у командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді та губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова.
"У наших "братских" сусідів сьогодні відкрився новий курорт - “Дамба Резорт”! Вхід безкоштовний, вихід - за течією. Архітектори 14-го окремого полку вже ретельно працюють над плануванням нових обʼєктів, далі буде", - наголошує 14 полк СБС ЗСУ.
Про причетність до удару колишнього 14 окремого пролку СБС ЗСУ, видозміненого у 1 окремий центру СБС, заявив і Бровді.
"Внаслідок удару ЗСУ є пошкодження греблі Білгородського водосховища", - констатує своєю чергою Гладков.
Наслідки пошкодження греблі
Внаслідок затоплення нижче за течією Сіверського Донця для російської армії стало неможливим використовувати бліндажі у напрямку Вовчанська. Окрім того, частина окупантів разом з технікою виявилася відрізаною від своїх основних сил.
"Після удару по Білгородській дамбі, остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть - пішла вода у хату, точніше - у Сіверський Донець, вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян. Але головне - значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду", - описує ситуацію 16 армійський корпус ЗСУ.
Білгородське опозиційне видання "Пепел" стверджує, що удари по греблі Білгородського водосховища нібито було завдано не БПЛА, а РСЗО HIMARS.
