ЗСУ прийняли на озброєння майже 20 зразків гранатометів виробництва 6 країн за час повномасштабної війни
Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України майже 20 зразків гранатометів з 6 країн-виробників
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Від початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України майже 20 зразків гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Серед країн-виробників гранатометів: Україна, США, Німеччина, Туреччина, Канада та Швеція.
У Міноборони додали, що бойові можливості підрозділів ЗСУ посилили підствольні, ручні, автоматичні та багатозарядні напівавтоматичні гранатомети різних калібрів.
"Більшість зразків цієї зброї мають калібр 40 мм. Проте є й потужніші - калібром 84 мм, зокрема, універсальний багаторазовий шведський гранатомет Carl Gustaf", - зазначили у Міністерстві.
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