ЗСУ прийняли на озброєння майже 20 зразків гранатометів виробництва 6 країн за час повномасштабної війни

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України майже 20 зразків гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Серед країн-виробників гранатометів: Україна, США, Німеччина, Туреччина, Канада та Швеція.

У Міноборони додали, що бойові можливості підрозділів ЗСУ посилили підствольні, ручні, автоматичні та багатозарядні напівавтоматичні гранатомети різних калібрів.

"Більшість зразків цієї зброї мають калібр 40 мм. Проте є й потужніші - калібром 84 мм, зокрема, універсальний багаторазовий шведський гранатомет Carl Gustaf", - зазначили у Міністерстві.