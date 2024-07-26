ЗСУ продовжують бойові завдання неподалік Кринків: в ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацію на Придніпровському напрямку
По всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" Придніпровський напрямок є найгарячішим. Сили оборони продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра, зокрема неподалік села Кринки
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Крим. Реалії".
Він розповів, що Збройні сили України виконують бойові завдання неподалік села Кринки на Херсонщині та на островах у цьому районі. Водночас Лиховій зазначив, що село "практично повністю знищене".
"При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", - сказав речник.
За словами Лиховія, Придніпровський напрямок по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".
"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними", - пояснив він.
- 18 липня в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація щодо села Кринки "не така критична".
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