ЗСУ продовжують бойові завдання неподалік Кринків: в ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацію на Придніпровському напрямку

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Крим. Реалії".

Він розповів, що Збройні сили України виконують бойові завдання неподалік села Кринки на Херсонщині та на островах у цьому районі. Водночас Лиховій зазначив, що село "практично повністю знищене".

"При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", - сказав речник.

За словами Лиховія, Придніпровський напрямок по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними", - пояснив він.