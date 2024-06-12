ЗСУ спростували російський фейк про нібито захоплення селища М'ясожарівка
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував російський фейк про захоплення двох населених пунктів України
Про це повідомляють "Інтерфакс-Україна" та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що нещодавно російське міністерство оборони повідомило про нібито окупацію Артемівки на Луганщині та Тимківки на Харківщині.
"Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість. Щобільше, таких населених пунктів в Україні немає. Тобто за якими картами воюють російські солдати й генерали? М'ясожарівку у звіті назвали Артемівкою. Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року", - сказав Волошин.
За словами Волошина, село Артемівка на Луганщині перейменували на М'ясожарівку на підставі постанови Верховної Ради від 19.05.2016 №1377-19. Що стосується захоплення населеного пункту Тимківка в Куп'янському районі Харківської області, то це село було ліквідоване у 1987 році.
- Нещодавно голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки Сумської області. Очільник Білопільської громади Юрій Зарко спростував російський фейк, а в РНБО заявили, що активних дій в прикордонні Сумщини наразі немає.
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