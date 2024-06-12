ЗСУ спростували російський фейк про нібито захоплення селища М'ясожарівка

Про це повідомляють "Інтерфакс-Україна" та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що нещодавно російське міністерство оборони повідомило про нібито окупацію Артемівки на Луганщині та Тимківки на Харківщині.

"Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість. Щобільше, таких населених пунктів в Україні немає. Тобто за якими картами воюють російські солдати й генерали? М'ясожарівку у звіті назвали Артемівкою. Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року", - сказав Волошин.

За словами Волошина, село Артемівка на Луганщині перейменували на М'ясожарівку на підставі постанови Верховної Ради від 19.05.2016 №1377-19. Що стосується захоплення населеного пункту Тимківка в Куп'янському районі Харківської області, то це село було ліквідоване у 1987 році.