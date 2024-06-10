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Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади заперечив інформацію

10 червня, 2024 понедiлок
00:51
Війна з Росією Рижівка. Сумщина

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки на Сумщині. Очільник Білопільської громади Юрій Зарко спростував фейк

Зміст

Про це повідомив Юрій Зарко, пише "Суспільне".

За словами голови Білопільської громади, у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Натомість у Telegram-каналі Кадирова повідомлялося, що російські військовослужбовці нібито "провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт".

"Внаслідок масштабних спланованих наступальних дій українська сторона зазнала значних втрат і була змушена відступити", - йдеться у фейку.

Теги:
Сумщина
ЗСУ
Рамзан Кадиров
окуповані території
окупанти
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