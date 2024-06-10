Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади заперечив інформацію
Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки на Сумщині. Очільник Білопільської громади Юрій Зарко спростував фейк
Про це повідомив Юрій Зарко, пише "Суспільне".
За словами голови Білопільської громади, у Рижівці на Сумщині немає російських військ.
Натомість у Telegram-каналі Кадирова повідомлялося, що російські військовослужбовці нібито "провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт".
"Внаслідок масштабних спланованих наступальних дій українська сторона зазнала значних втрат і була змушена відступити", - йдеться у фейку.
- 13 травня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині
- 21 травня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не можна виключати наступ російських окупантів на Сумську область, який може статися "у будь-який момент"
- 23 травня Андрій Демченко повідомив, що у Сумській області прикордонники фіксують високу активність роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
- 24 травня у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські окупанти нарощують угруповання військ поблизу Чернігівської та Сумської областей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе