Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади заперечив інформацію

Про це повідомив Юрій Зарко, пише "Суспільне".

За словами голови Білопільської громади, у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Натомість у Telegram-каналі Кадирова повідомлялося, що російські військовослужбовці нібито "провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт".

"Внаслідок масштабних спланованих наступальних дій українська сторона зазнала значних втрат і була змушена відступити", - йдеться у фейку.