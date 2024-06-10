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Сумщина, Харківщина, Донеччина, південь: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо обстановки на фронті

10 червня, 2024 понедiлок
12:09
Війна з Росією Володимир Зеленський і Олександр Сирський

У понеділок, 10 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на всіх напрямках оборони

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Про це він написав у телеграм.

Так, за словами Зеленського, українські вони повністю контролюють ситуацію у Сумській області. 

"Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати", - підкреслив він.

Президент також прокоментував обстановку біля села Рижівка, де окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру.

"Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - наголосив Зеленський

Також він розповів, що на Харківщині тривають контрударні дії ЗСУ. Українські захисники бачать, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить, і готові відповідати.

За словами президента, найважча ситуація спостерігається наразі у Донецькій області. Там Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

Щодо південних напрямків, то там, за даними головкома, ситуація загалом залишається без змін, українські воїни подовжують посилювати позиції.

Зеленський подякував всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Він додав, що цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій.

"Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - наголосив президент.

  • Напередодні голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки Сумської області. Очільник Білопільської громади Юрій Зарко спростував російський фейк, а в РНБО заявили, що активних дій в прикордонні Сумщини наразі немає.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Олександр Сирський
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