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"Можуть спробувати у будь-який момент": у ДПСУ не виключили ймовірність наступу росіян на Сумщину

21 травня, 2024 вiвторок
13:00
Війна з Росією Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не можна виключати наступ російських окупантів на Сумську область, який може статися "у будь-який момент"

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Про це він сказав у етері Радіо Свобода.

"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни", - зазначив Демченко.

Він підкреслив, що як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

За словами речника ДПСУ, кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

"Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", - наголосив Демченко. 

  • Напередодні очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
Держприкордонслужба
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2024, вiвторок
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