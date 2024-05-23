Росія активізувала роботу диверсійних груп у Сумській області
У Сумській області прикордонники фіксують високу активність роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телемарафоні.
"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність", - заявив речник.
Демченко наголосив, що ворожі ДРГ не щодня заходять у регіон, проте роблять це активно.Їх основною ціллю є знайти місця розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.
Україна застосовує всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі групи.
- 13 травня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині
- 21 травня Демченко заявив, що не можна виключати наступ російських окупантів на Сумську область, який може статися "у будь-який момент"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.14
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе