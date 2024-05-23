Росія активізувала роботу диверсійних груп у Сумській області

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телемарафоні.

"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність", - заявив речник.

Демченко наголосив, що ворожі ДРГ не щодня заходять у регіон, проте роблять це активно.Їх основною ціллю є знайти місця розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

Україна застосовує всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі групи.