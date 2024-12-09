ЗСУ суттєво підвищили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет: Defense Express
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що спроможності ППО великих міст України дедалі ефективніше дозволяють протидіяти складним повітряним загрозам противника
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ значно наростили можливості з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет. Якщо в жовтні лише 8% ракет такого типу було перехоплено нашою системою ППО, то вже в листопаді цей показник перевищив 40%", - зауважив Рябих.
За словами директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наші партнери виконали взяті на себе зобов'язання, наситивши протиповітряну оборону України додатковими системами ППО, такими як Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, а також ПЗРК Hawk.
Військовий експерт також додав, що спостерігається зростання спроможності ППО великих міст, окрім Києва, ефективно протидіяти складним повітряним загрозам противника.
"Саме цим пояснюється підвищення показника збиття російських балістичних і гіперзвукових ракет", - наголосив Рябих.
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