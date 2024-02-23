Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "ЗСУ тікали з Авдіївки, а в Чорнобаївці знищили Patriot": російські фейки за 23 лютого

"ЗСУ тікали з Авдіївки, а в Чорнобаївці знищили Patriot": російські фейки за 23 лютого

23 лютого, 2024 п'ятниця
23:25
Війна з Росією Юлія Латиніна

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 23 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський TG-канал ТАСС оприлюднив думку австралійського експерта в галузі міжнародної політики Тоні Кевіна: "Можна з упевненістю стверджувати, що Росія вже перемогла у "військовій операції" в Україні".

Маніпуляція: Російська журналістка Ю. Латиніна у дописі на своїй сторінці в X заявила: "ЗСУ не відступили з Авдіївки. ЗСУ тікали з Авдіївки. На останньому етапі, після того, як було перервано виведення, яке здійснював Залужний, – але бігли. Тому все і схлопнулося так швидко".

Фейк: Телеграм-канал "Сводки ополчения новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)" оприлюднив відеозапис із нібито знищенням ЗРК Patriot у Чорнобаївці.

  • Російська пропаганда також продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Донбас
ППО
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
фейк
Авдіївка
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
21 лютого, 2024 середа
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
Путін
23 лютого, 2024 п'ятниця
Британська розвідка пояснила, навіщо Путін продовжує "зачищати" інформпростір у РФ
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
24 лютого
00:40
Оновлено
обстріл, ППО
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами. В Одесі є загиблий, зруйновано будинок
00:28
Світ США
У США в небі над Колорадо виявили повітряну кулю: вдруге за рік
00:02
Іран
Іран заперечив передачу росіянам балістичних ракет
2024, п'ятниця
23 лютого
23:50
Ексклюзив
Олег Навальний
"Більше, ніж санкції": після вбивства Навального, США мали визнати РФ спонсоркою тероризму, - Чалий
22:49
Німеччина Україна
Переважна більшість німців підтримує збільшення військової допомоги Україні, - опитування ZDF
22:21
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
Футболістам "Динамо" продовжили бронь від мобілізації. Деталі
22:12
Польська прокуратура оголосила про підозру фермеру за розміщення під час протесту на тракторі плаката проросійським гаслом
21:53
Не задекларував активи на 14 млн грн і переписав їх на дружину: СБУ оголосила підозру чиновнику Міноборони
21:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контратаки ЗСУ, звільнення ділянок на півдні та ситуація поблизу Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:40
Ексклюзив
Придністров'я
"Вони не мають самостійних рішень": дипломат Чалий прокоментував підготовку до "з'їзду" в окупованому РФ Придністров'ї
21:39
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу представив перший офіційний план післявоєнного існування Гази
21:12
Оновлено
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Сили оборони України знищили російський літак А-50У
21:11
Швейцарія
Швейцарія озвучила терміни, коли відбудеться глобальний саміт миру
20:47
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн має намір відвідати Київ у річницю повномасштабного вторгнення РФ, - Politico
20:40
Ми пояснимо спікеру Джонсону, що саме поставлено на карту в Україні, - лідер більшості в сенаті Шумер за підсумками зустрічі з Зеленським
20:22
Шмигаль у США
"План взаєморозуміння": уряд України запропонував Польщі 5 кроків задля деблокади кордону
20:22
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
У Польщі триває розхитування всередині країни, ми пережили схоже в Україні 10 років тому, - нардепка Юринець
20:18
Дмитро Медведєв
"Київ - російське місто": Центр стратегічних комунікацій відреагував на заяву Медведєва
20:17
Аналітика
Україна - Євросоюз
Геть від Москви: як повномасштабне вторгнення Путіна відкрило Україні двері до членства в ЄС
20:02
OPINION
Оксана Забужко
Режисер Лозниця: чи той цвіт "наш"?
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
19:29
Т-62, Крим
Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"
19:28
Сергій Пашинський
ВАКС оголосив перерву в засіданні про обрання запобіжного заходу екснардепу Пашинському
19:19
прапор Росії
В Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих
19:19
Сергій Пашинський
Адвокати Пашинського заявили, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими: БЕБ могло зібрати їх протиправно
19:04
Снайпер ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень, Сили оборони відбили 18 атак ворога на п'яти напрямках
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 730-го дня війни: військова підтримка від Данії на €1,8 млрд і знищені російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" та "Стріла-10"
18:59
"Манчестер Юнайтед", Бруну Фернандеш, АПЛ
"Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі
18:53
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіла двох людей, на Одещині троє загиблих
18:51
росія дипломат
У відповідь на 13-й пакет санкцій РФ розширила "стоп-лист" європейських політиків, яким заборонено в’їзд до країни
18:45
Українські урядовці прибули на кордон з Польщею, але зустріч з польськими колегами не відбулася
18:40
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
18:29
Росія продовжує продукувати фейки
"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк
18:19
Канада
У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ
18:12
Новини компаній
"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони
18:09
Пресреліз
Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2
18:09
зерно пшениці
В одному з районів Донеччини окупанти за ніч знищили майже 500 тонн зерна
18:06
На фото: Юлія Лущинська
Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"
18:05
OPINION
Wojciech Przybylski (Войцех Пшибильський), головред visegradinsight.eu. Фото Newssky
Українці, ваша боротьба — наша боротьба. Ми у взаємному боргу
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Врятувати Україну може Норвегія. Вона має для цього все
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV