"ЗСУ тікали з Авдіївки, а в Чорнобаївці знищили Patriot": російські фейки за 23 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський TG-канал ТАСС оприлюднив думку австралійського експерта в галузі міжнародної політики Тоні Кевіна: "Можна з упевненістю стверджувати, що Росія вже перемогла у "військовій операції" в Україні".

Маніпуляція: Російська журналістка Ю. Латиніна у дописі на своїй сторінці в X заявила: "ЗСУ не відступили з Авдіївки. ЗСУ тікали з Авдіївки. На останньому етапі, після того, як було перервано виведення, яке здійснював Залужний, – але бігли. Тому все і схлопнулося так швидко".

Фейк: Телеграм-канал "Сводки ополчения новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)" оприлюднив відеозапис із нібито знищенням ЗРК Patriot у Чорнобаївці.