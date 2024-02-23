"ЗСУ тікали з Авдіївки, а в Чорнобаївці знищили Patriot": російські фейки за 23 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 23 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський TG-канал ТАСС оприлюднив думку австралійського експерта в галузі міжнародної політики Тоні Кевіна: "Можна з упевненістю стверджувати, що Росія вже перемогла у "військовій операції" в Україні".
Маніпуляція: Російська журналістка Ю. Латиніна у дописі на своїй сторінці в X заявила: "ЗСУ не відступили з Авдіївки. ЗСУ тікали з Авдіївки. На останньому етапі, після того, як було перервано виведення, яке здійснював Залужний, – але бігли. Тому все і схлопнулося так швидко".
Фейк: Телеграм-канал "Сводки ополчения новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)" оприлюднив відеозапис із нібито знищенням ЗРК Patriot у Чорнобаївці.
- Російська пропаганда також продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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