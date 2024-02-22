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ЗСУ вдарили по полігону РФ на Херсонщині: загинули близько 60 окупантів

22 лютого, 2024 четвер
09:25
Війна з Росією Ураження окупантів на Херсонщині

Українські військові завдали удару по полігону російських окупантів у тимчасово окупованій Херсонській області. Через це загинули близько 60 окупантів

Про це пишуть Сили оборони півдня та речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері "Київ24".

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала Гуменюк.

За її словами, у момент удару окупанти відпрацьовували злагодженість дій. Попередньо відомо про загибель близько 60 окупантів.

Водночас Гуменюк не стала повідомляти, чим було завдано удар по окупантах: "Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди".

  • Ввечері вівторка, 20 лютого, Сили оборони півдня України спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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