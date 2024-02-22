ЗСУ вдарили по полігону РФ на Херсонщині: загинули близько 60 окупантів

Про це пишуть Сили оборони півдня та речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері "Київ24".

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала Гуменюк.

За її словами, у момент удару окупанти відпрацьовували злагодженість дій. Попередньо відомо про загибель близько 60 окупантів.

Водночас Гуменюк не стала повідомляти, чим було завдано удар по окупантах: "Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди".