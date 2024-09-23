ЗСУ відступатимуть з напрямку Вугледар - Курахове - Покровськ, якщо буде така потреба, - військовослужбовець Тимочко

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Курахівський напрямок буде одним з важливих, але не найважливішим. Цю лінію потрібно розглядати спільно: Вугледар - Курахове - Покровськ. Так, це серйозний напрямок, на якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче, вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли. Будемо чесні, це напрямок, на якому вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат. Але також має бути нам зрозуміло, що якщо виникатиме потреба відступу Збройних Сил, вони будуть відступати, як би болюче це не звучало для українських громадян", - зазначив він.

Якщо стоятиме питання втрати територій чи військових з’єднань, війська будуть відходити і далі будемо боротися, зауважив Тимочко.

"Насправді, з однієї сторони велика територія є окупована ворогом, але в нас є в чотири-п’ять разів більша територія, де ми незалежні, де ворог не зумів зайти, де ми формуємо наші резерви і логістику, і де ми маємо плацдарм для захисту та діяльності. Так, нікому не хочеться втрачати навіть клаптик території, але ми маємо розуміти, що це війна за виживання країни", - додав він.