ЗСУ відступатимуть з напрямку Вугледар - Курахове - Покровськ, якщо буде така потреба, - військовослужбовець Тимочко
Якщо доведеться вирішувати питання, чи втрачати території чи військові з’єднання, то ЗСУ будуть відходити
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".
"Курахівський напрямок буде одним з важливих, але не найважливішим. Цю лінію потрібно розглядати спільно: Вугледар - Курахове - Покровськ. Так, це серйозний напрямок, на якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче, вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли. Будемо чесні, це напрямок, на якому вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат. Але також має бути нам зрозуміло, що якщо виникатиме потреба відступу Збройних Сил, вони будуть відступати, як би болюче це не звучало для українських громадян", - зазначив він.
Якщо стоятиме питання втрати територій чи військових з’єднань, війська будуть відходити і далі будемо боротися, зауважив Тимочко.
"Насправді, з однієї сторони велика територія є окупована ворогом, але в нас є в чотири-п’ять разів більша територія, де ми незалежні, де ворог не зумів зайти, де ми формуємо наші резерви і логістику, і де ми маємо плацдарм для захисту та діяльності. Так, нікому не хочеться втрачати навіть клаптик території, але ми маємо розуміти, що це війна за виживання країни", - додав він.
-
23 вересня Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.59
- Актуальне
- Важливе