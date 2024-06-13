ЗСУ вперше в історії вразили новітню станцію зв'язку росіян P-416ГМ

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗС України.

По ворожій станції зв’язку під час роботи на одному з напрямків відпрацювали оператори 3-го полку ССО.

У Силах спецоперацій зазначають, що російська армія взяла комплекс Р-416ГМ на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Українські захисники під час ураження застосували одну з новітніх розробок зброї.

"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", - повідомляють в ССО.