ЗСУ вперше в історії вразили новітню станцію зв'язку росіян P-416ГМ
Українські військові вперше в історії уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗС України.
По ворожій станції зв’язку під час роботи на одному з напрямків відпрацювали оператори 3-го полку ССО.
У Силах спецоперацій зазначають, що російська армія взяла комплекс Р-416ГМ на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
Українські захисники під час ураження застосували одну з новітніх розробок зброї.
"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", - повідомляють в ССО.
- 12 червня повідомлялося, що Сили оборони разом із кіберфахівцями Служби безпеки України уразили радіолокаційну станцію росіян "Зоопарк" вартістю $25 млн.
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