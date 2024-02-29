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ЗСУ знищили групу підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку, окупанти відмовилися йти в наступ

29 лютого, 2024 четвер
13:50
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На Бахмутському напрямку ворог намагається атакувати та відбити втрачені положення. ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу

Про це заявив начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, до 20 осіб, з метою відбиття раніше втраченого положення, повернення його під свій контроль для подальшого просування і виходу на плацдарми в напрямку Часового Яру. Зараз там активно діють штурмові групи у вигляді підрозділів "Ахмат". Нещодавно одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну з таких груп. Спочатку йшла штурмова група, за нею мала висуватися група закріплення. Окупанти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами. Група висування також була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження, після чого підрозділи відмовилися продовжувати свої наступальні дії", - повідомив Євлаш.

За його словами, Часів Яр - зараз найбільше місто на даному напрямку, до якого прикута увага противника. 

"Впродовж року ворог не полишав своїх намірів, постійно завдавав потужних ударів по Часовому Яру. Зараз росіяни задіяли авіацію, яка постійно скидає на місто керовані авіабомби, обстрілює його з мінометів та артилерії усіх видів, калібрів", - сказав він.

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Противник вже веде бойові дії в межах населених пунктів Іванівське, Богданівка, сказав Євлаш.

"Росіяни продовжують підсилювати свої резерви, перекидають туди свої підрозділи "Шторм-Z",  "Шторм V", мотострілецькі полки, танкові полки. Крім того, ворог активно застосовує артилерію та авацію. Росіяни нанесли 56 ударів по позиціях українських військ, відбулось 8 бойових зіткнень, в ході яких було ліквідовано 131-го окупанта та 79 одиниць озброєння і військової техніки", - додав він.

  • 29 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 7 напрямках та ліквідували 1150 окупантів.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
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